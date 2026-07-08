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Trump da por terminado el alto el fuego con Irán

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Conflicto #Cumbre #Donald Trump #Estados Unidos #Irán #OTAN

Trump afirma que el alto el fuego ha terminado y llama «escoria» a los líderes iraníes.

En el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en la capital turca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto “ha terminado”. “Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar con ellos”, afirmó el mandatario, al tiempo que calificó a los líderes iraníes de “escoria” y “gente enferma”.

Las declaraciones de Trump se producen horas después de que el ejército estadounidense llevara a cabo una agresión contra Irán, atacando varios centros de vigilancia y monitoreo en las costas del sur del país.

El presidente advirtió además que las fuerzas estadounidenses atacarán de nuevo: “Les vamos a dar duro”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas que los líderes iraníes eran personas «enfermas».

En el apartado ucraniano, Trump anunció que Washington otorgará a Ucrania licencias para fabricar misiles de defensa aérea Patriot. “Un pajarito me contó que les daremos el derecho de fabricar Patriot y les enseñaremos cómo hacerlo”, declaró en rueda de prensa conjunta con el presidente Volodímir Zelenski.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió a los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

Rubio señaló que se trata de una escalada, pero que podría acelerar un acuerdo político para poner fin a la guerra. “Es una escalada, pero al mismo tiempo, esa escalada podría ayudar a terminarla”, afirmó. Trump secundó esta visión al calificar los bombardeos sobre refinerías rusas como una escalada que podría acercar la paz. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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