Llega a Nayaf el cuerpo del líder supremo de Irán, Ali Jamenei

La fuente informó que el cuerpo de Jamenei arribó a esa ciudad sagrada iraquí, donde se realizarán ceremonias fúnebres oficiales y populares.

El Comité Supremo para las Ceremonias Funerarias anunció la conclusión de los preparativos logísticos y técnicos para los actos previstos en las gobernaciones de Nayaf y Kerbala, sin ofrecer más detalles.

Poco antes, INA informó sobre la llegada a Nayaf del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y del primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, para participar en la recepción del cuerpo.

Irán inició el viernes último en Teherán las ceremonias oficiales de despedida de Jamenei, como parte de una semana de duelo y procesiones previstas en ciudades iraníes e iraquíes, antes de su entierro en Mashhad, en el noreste iraní.

Jamenei, quien gobernó Irán durante casi 36 años, murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí ocurrido el primer día de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv contra Teherán el 28 de febrero pasado.

El 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento y mantienen complejas negociaciones para alcanzar un acuerdo final, con mediación de Pakistán y Qatar. (ALH)

Tomado de Cubadebate