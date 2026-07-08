ACAA matancera inaugura XVIII Salón Provincial de Máscaras

La filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas celebró su 38 aniversario con la inauguración del XVIII Salón Provincial de Máscaras 2026.

«Creo que el mejor regalo que podemos hacer para la membresía, para la sociedad matancera, es precisamente eso: regalar el buen arte, el buen gusto, y que sea también nuestra sede la que sirva como un espacio de encuentro que ofrezca nuevas experiencias y belleza a la comunidad matancera», expresó Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente en Matanzas de la Asociación.

El jurado del Salón entregó el primer premio a Adolfo Gómez Robaina por la pieza «Umbral del rostro», el segundo lugar a Reinaldo Luis Encinosa Gallardo por «La Driada» y el tercero al creador Reynol Rosique Fumero por su creación sin titular.

«Se presentaron 72 obras y fueron admitidas 61. Pesan muchísimo en este Salón desde el punto de vista visual el trabajo de la talla en madera, la fundición en bronce y la labor con los diferentes tipos de fibra y la piel. Creo que reúne una experiencia de muchos años y la contribución de muchos artistas», explicó Pérez Marrero.

De igual forma la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, la Asociación Hermanos Saíz, el Museo de Arte Lorenzo Padilla, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la Galería Génesis y el Proyecto La Rivera entregaron premios colaterales.

La inauguración del décimo octavo Salón Provincial de Máscaras de la ACAA contó con actuaciones de artistas de Teatro de las Estaciones y la pasarela «Hilos que andan», como resultado del curso de Bisutería Híbrida impartido por el artista Juan Carlos Jiménez Huerta. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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