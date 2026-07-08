Destacan proyectos literarios comunitarios en Matanzas

Son proyectos que se desarrollan en los Consejos Populares con el auspicio del Centro provincial del Libro y la Literatura.

Sobre esta concepción y su avance nos informa el director de esa institución, Efrahim Pérez Izquierdo:

«La presencia de la vanguardia literaria en la programación cultural es significativa. Existen 22 espacios caracterizados en el territorio, organizados y conducidos por los escritores.

«Estimulamos en estos tiempos la acción de los autores en sus propios barrios. Asi en la ciudad tenemos a José Manuel Espino en el reparto Reynold García; a Leonides de León en Simpson; Cecilia Soto en Pueblo Nuevo; Urbano Martínez en el Centro Histórico; Bárbaro Velasco en el reparto Armando Mestre; y Tania Jiménez en la zona de La Marina, a lo cual se suma que sean reconocidos por sus vecinos».

En realidad, este trabajo se inició desde meses atrás en varios Consejos Populares y se observa un crecimiento en la participación de niños, adolescentes y personas de la tercera edad, más la integración de nuevos creadores a este relevante movimiento.

«Resulta estimulante que la vanguardia literaria haya ido diseñando sus propios espacios a partir de los públicos e intereses de la vecindad. Ya se respira un sentimiento de compromiso mutuo del autor con su gente, con las familias, las escuelas, el hogar de ancianos…

«Eso multiplica el efecto del libro a partir de un genuino promotor de la lectura y el crecimiento que implica para nuestros literatos ese encuentro con el lector».