Inicia en Matanzas 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes

El 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes inició en la Sala de Conciertos José White con una presentación especial de la Banda Provincial de Conciertos de Matanzas.

La actuación contó con la dirección de la maestra Yany Calama García y los solistas clarinetistas Roberto Medina Ríos y Brenda Betancourt García.

Comenzó la banda con el Libertango de Piazzola, luego hicimos el tema de la película La Terminal de John Williams donde el maestro Roberto Medina fue el solista y luego hicimos Rioleto donde la estudiante Brenda Betancourt fue la solista. Ha sido un placer para nosotros hoy haber abierto nuestro festival», expresó Calama García.

«Participo todos los años y cada año es un pasito más que voy avanzando y me voy superando como músico y como persona porque al final todos nos apoyamos, hay muchos niños pequeños, muchos profesores que han sido parte de la formación de mi carrera y a todos ellos les doy las gracias porque por ellos estoy aquí» comentó Brenda Betancourt García.

El Festival, con auspicio del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos y la Dirección de Cultura en Matanzas, se extenderá hasta el próximo 11 de julio.

El comité organizador del evento continuó con su producción.

«Por la necesidad de que nuestros estudiantes, toquen en público, su formación, el deseo de nosotros de hacer lo que nos gusta, tocar el clarinete, juntarnos, hablar del instrumento .Pues todas esas cosas se sumaron y dijimos sí se hace y lo estamos haciendo igual y bueno el apoyo de las autoridades que ha sido importante», explicó Roberto Medina Ríos, presidente del evento.

La jornada inaugural del 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes, contó con la inauguración de la muestra de Artes visuales «Notas del viento», de estudiantes de la Escuela Profesional de Artes del territorio.

Fotos: Carrete Producciones.

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