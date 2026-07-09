Gradúa Oficina del Conservador de Matanzas a nuevos profesionales

La escuela taller «Daniel Dall’ Aglio» perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas efectuó su 7ma graduación con 8 nuevos profesionales.

«La escuela tiene la misión de formar a jóvenes en diferentes especialidades que están relacionadas con la conservación y restauración del patrimonio matancero. En este día se graduaron 8 jóvenes que van a contribuir fielmente con sus especialidades», declaró Yuniesky Deroncelé Irsula, director de la Escuela Taller Daniel Dall’ Aglio.

Durante la ceremonia, las autoridades académicas entregaron los diplomas que acreditan la culminación de los estudios. Asimismo, el emotivo encuentro contó con la presencia de profesores, familiares y directivos de la propia Oficina del Conservador, quienes felicitaron a los nuevos profesionales por su dedicación y esfuerzo.

«Siempre tenemos la matrícula abierta para los cursos que empiezan tanto en febrero como en el mes de septiembre. En estos momentos estamos convocando a los jóvenes matanceros que tengan entre 18 y 25 años de edad a participar en los diferentes talleres. Tenemos las especialidades de restauración general, arqueología histórica, electricidad de edificaciones patrimoniales, herrería, jardinería y albañilería de restauración.» aclaró Deroncelé Irsula.

La jornada de celebración concluyó con un momento cultural por la agrupación musical Sonora Juvenil de Matanzas. Con este paso, el territorio asegura el relevo de especialistas comprometidos con la preservación de los monumentos e historia locales.

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