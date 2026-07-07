Celebra Proyecto Cultural Trazaclown 5 años de creado

Uno de los proyectos culturales del municipio de Colón es Trazaclown.

Sus integrantes muestran una labor destacada en la presentación de espectáculos infantiles y por esta fecha celebran su quinto aniversario.

A Luis Sandalio Trasanco González. Premio Nacional de Cultura Comunitaria deben el surgimiento de la agrupación. Adopta su nombre explica, Traz por su apellido y clown por la denominación de payasos.

Actualmente integran el colectivo Luis Gil como el payaso «Gollejito» , Gleyvis del Rosario la payasita «Florecilla», «Cocorioco» 2 representado por Luis Ángel Gil y Marisol Lima «Alelí» como animadora de muñecos.

Gleyvis del Rosario una de sus integrantes refiere el crecimiento alcanzado en estos años y el acompañamiento de su fundador en su labor de enseñar a partir de su experiencia durent4 muchos años.

Sus integrantes demuestran en cada espectáculo el profesionalismo en el manejo de títeres, las dinámicas de participación y actos de magia para el disfrute del público.

En esta etapa de Verano incluyen presentaciones en varios escenarios del territorio y otros municipios sobre todo en comunidades alejadas de la ciudad cuyos niños esperan siempre sus espectáculos y son muy bien recibidos.

Trazaclown consolida su labor como unidad artística y defiende en estos 5 años de la labor la creatividad de su artífice Luis Sandalio Trasanco conocido o apodado como el Titiritero Mayor.

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