Publican en la Santa Sede biografía del cubano Félix Varela

Esta nueva edición, que saldrá a la venta el próximo 9 de julio, cuenta con un prólogo del monseñor Vincenzo Paglia, postulador oficial de la causa de beatificación del padre Varela, educador y patriota cubano, que vivió entre los siglos XVIII y XIX quien, por sus avanzadas ideas humanistas e independentistas, dejó una profunda huella en la historia.

Este libro “retrata con profundidad y pasión a un hombre que, a principios del siglo XIX, supo vivir el Evangelio en la historia concreta, anticipando temas centrales de hoy: la dignidad de la persona, la justicia social, el valor de la democracia y la preocupación por los más vulnerables”, destaca una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News.

El padre Félix Varela nació el 20 de noviembre de 1788, y durante su vida primaron la pedagogía, la filosofía, la política y su fama de santidad. Se inició como sacerdote desde los 23 años y fue muy destacada su labor magisterial, como profesor de Filosofía y Física en el Seminario de San Carlos de La Habana.

En 1821 fue elegido para representar a Cuba en las Cortes de España, donde medió por las causas justas, demandó la abolición de la esclavitud y propuso el reconocimiento de la independencia de las naciones americanas.

Por su postura política contraria a la metrópoli, el rey de España lo condenó a muerte. Perseguido y acosado logró huir y se trasladó a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, donde en 1839 fue nombrado vicario.

Su labor pastoral no le impidió mantener una firme posición a favor de la independencia de Cuba hasta que falleció, el 18 de febrero de 1853, en la ciudad de San Agustín, en el Estado norteamericano de la Florida.

Los restos mortales de quien proclamó que “No hay Patria sin Virtud” descansan en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, justo destino para quien es definido por los cubanos como “el que nos enseñó a pensar”.

Este año se cumplen cuatro décadas del proceso para la beatificación del sacerdote cubano, abierto oficialmente el 20 de febrero de 1986, tras lo cual, el 14 de marzo de 2012, fueron reconocidas sus virtudes heroicas por el papa Benedicto XVI, quien lo declaró Venerable.

Varela supo combinar profundamente la fe y su compromiso con la libertad, lo cual lo convirtió en uno de los padres de la conciencia nacional cubana y en un referente para generaciones enteras, apuntó Vatican News al dar a conocer la publicación de la versión en italiano de su biografía. (ALH)

Tomado de Prensa Latina