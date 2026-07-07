Cuba estará en Olimpiada Internacional de Química en Uzbekistán

Ambos estudiantes de preuniversitario recibieron un intenso entrenamiento en la Universidad de La Habana bajo la supervisión de los doctores en Ciencias, Gerardo Manuel Ojeda, y José Rafael Rodríguez, para alcanzar un buen resultado en el evento con sede en Tashkent del 10 al 19 de julio.

Esta Olimpiada de Química reúne cada año a brillantes talentos académicos de la materia de 95 naciones del mundo.

Tras su participación en el certamen de Uzbekistán, Merlo y Barrera optaran por la especialidad de Química Pura en la Universidad de La Habana

Recientemente ambos estudiantes cubanos participaron en la 60 Olimpiada Internacional Mendeleyev de Química que se desarrolló en la Universidad Lomonosov de Moscú, donde alcanzaron medallas de bronce.

En la prestigiosa competición, enfrentaron a equipos de 35 naciones, con un alto nivel de preparación.

En ese entonces, Merlo significó que, a pesar de la calidad de los otros equipos, los cubanos terminaron bastante bien ubicados, solo superados por China que obtuvo el oro y Vietnam, la plata.

También refirió que los cubanos tuvieron una preparación muy intensa en su país, lo que les permitió, obtener buenos resultados a pesar de enfrentarse con competidores de naciones tradicionalmente fuertes en la especialidad de Química.

Igualmente, la Olimpiada Internacional Mendeleyev es una plataforma para fortalecer la cooperación internacional entre los estudiantes y profesores y consolidar la base del conocimiento de futuros ingenieros y científicos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina