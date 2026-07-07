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Desarrollan en Colón Festival Deportivo Municipal Escolar

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Festival Deportivo #Matanzas

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación ( Inder) ajustó el calendario de los juegos escolares y aprobó su realización en formato regular por la situación energética del país.

En su lugar se realiza el Festival Deportivo Municipal Escolar. En Colón 15 disciplinas practican en el territorio en esta modalidad,  se unen además manifestaciones y habilidades deportivas.

En varias áreas e instituciones se realizan competencias en cumplimiento del cronograma previsto.

Ajedrez, judo, kárate, atletismo, béisbol, béisbol 5, boxeo, baloncesto, voleibol sala y de playa, canotaje,entre otros incluidos para cumplir el programa integral deportivo.

La participación de entrenadores, árbitros, directivos, activistas, glorias deportivas, profesores de educación física y representantes de la Escuela Provincial de Iniciación Deportiva » Luis Agusto Turcios Lima» destacan en el programa del evento.

El Festival Deportivo Municipal Escolar tributa al desarrollo de los atletas que conforman la reserva deportiva en las categorías pioneril, escolar y juvenil.

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By Iris Quintero Zulueta

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