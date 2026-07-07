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Actualización del restablecimiento del Sistema Eléctrico desde Matanzas

Por Pedro Arturo Rizo Martínez 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Sistema Electroenergético Nacional

La provincia de Matanzas cuenta con 20 megawatt en servicio y un total de 13 circuitos los que se corresponden a los hospitales y sistemas de bombeo de acuerdo con las prioridades. 

Energás Varadero arrancó y aporta energía y en estos momentos llegaron a través de la línea de Agramonte a la CTE Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos. La unidad 4 tiene la caldera encendida.

La provincia se unió al microsistema de Occidente, aunque aún es débil, explicó el director de la Empresa Eléctrica de Matanzas, Jorge Alejandro Rodríguez Aspeitia.

Aún no se pueden rotar los circuitos y ya todas las estaciones de 110 kv cuenta con servicio y dependen de aumentar la generación para llegar a la población.

En Matanzas existen circuitos que rondan las 70 horas apagados producto del déficit de generación y las afectaciones en el momento de la caída del sistema.

El restablecimiento se producirá con prioridad para los circuitos que lleven más horas apagados, puntualizó el Director.

 

 

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By Pedro Arturo Rizo Martínez

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