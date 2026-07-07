Matanzas

Laboran para restablecer Sistema Eléctrico Nacional

Por Pedro Arturo Rizo Martínez 0 Comentario #Cuba #desconexion del sistema eléctrico #Matanzas #TVYumuri

Los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Matanzas y del Despacho Provincial de Cargas laboran para restablecer la microisla a partir de la generación de los motores de diésel de Guanábana y su conexión con el circuito de Chirimoya que ofrece servicio a los hospitales Faustino Pérez y el Pediátrico Eliseo Noel Caamaño de Matanzas.
En estos momentos la microisla se cayó por un fallo durante el proceso de arranque de dos motores en la central eléctrica de Guanábana.
La estrategia, explicó el director de la Empresa Eléctrica provincial, Jorge Alejandro Rodríguez Azpeitia es arrancar los motores de Guanábana y llegar a Energás Varadero, para luego sincronizar al sistema.

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By Pedro Arturo Rizo Martínez

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