Chequean el estado de las playas en Matanzas

Autoridades partidistas y gubernamentales en la provincia de Matanzas chequearon el estado de las playas en el municipio cabecera para los meses del verano.

En el recorrido se puntualizó la importancia de mantener la limpieza en los balnearios yumurinos y la variedad de ofertas gastronómicas con puntos de ventas estatales y actores económicos del sector privado.

Durante la etapa estival organismos como el Ministerio de Cultura en la provincia y la Sucursal de Artex ofrecerán diversas actividades recreativas para los infantes.

Para los meses veraniegos el Instituto Nacional de Recreación y Deportes en Matanzas concretó la creación de áreas aledañas a las playas donde la población practique fútbol, voleybol y otras modalidades.

Cómo parte del recorrido los dirigentes conversaron con los dueños de quioscos y cafeterías para lograr un entendimiento respecto a las ventas a través de los canales de pago electrónico debido a la difícil situación de los bancos cubanos con la existencia de efectivo.

En la etapa veraniega la costa norte matancera resulta un atractivo para los vacacionistas por la variedad de balnearios naturales existentes a lo largo de todo el territorio.

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