Matanzas Noticias

Chequean el estado de las playas en Matanzas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Chequean #Cuba #Matanzas #Playas #TVYumuri #Verano

Autoridades partidistas y gubernamentales en la provincia de Matanzas chequearon el estado de las playas en el municipio cabecera para los meses del verano. 

En el recorrido se puntualizó la importancia de mantener la limpieza en los balnearios yumurinos y la variedad de ofertas gastronómicas con puntos de ventas estatales y actores económicos del sector privado.

Durante la etapa estival organismos como el Ministerio de Cultura en la provincia y la Sucursal de Artex ofrecerán diversas actividades recreativas para los infantes.

Para los meses veraniegos el Instituto Nacional de Recreación y Deportes en Matanzas concretó la creación de áreas aledañas a las playas donde la población practique fútbol, voleybol y otras modalidades.

Cómo parte del recorrido los dirigentes conversaron con los dueños de quioscos y cafeterías para lograr un entendimiento respecto a las ventas a través de los canales de pago electrónico debido a la difícil situación de los bancos cubanos con la existencia de efectivo.

En la etapa veraniega la costa norte matancera resulta un atractivo para los vacacionistas por la variedad de balnearios naturales existentes a lo largo de todo el territorio.

Post Views: 10

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Matanzas

Laboran para restablecer Sistema Eléctrico Nacional

Pedro Arturo Rizo Martínez
Destacados Matanzas

¿Por qué Matanzas merece ser Destacada?

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Francisco Figueras, un escritor cardenense en la historia de Cuba

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Artistas matanceros rinden homenaje a la Premio Nacional de Literatura Carilda Oliver Labra 

Matanzas

Laboran para restablecer Sistema Eléctrico Nacional

Matanzas Noticias

Chequean el estado de las playas en Matanzas

Cultura Reseña

Día de los Beatles