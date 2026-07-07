Artistas matanceros rinden homenaje a la Premio Nacional de Literatura Carilda Oliver Labra 

Artistas matanceros rindieron homenaje a la Premio Nacional de Literatura, Carilda Oliver Labra, en el aniversario 104 de su natalicio.

La jornada inició con un concierto del pianista Franco Rivero Bueno en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

«Encontrarnos a Carilda en su aniversario 104 creo que es revelador. A pesar del tiempo que ha pasado su poesía mantiene la vitalidad, la frescura; mantiene su energía», expresó Raydel Hernández, coordinador del proyecto Al Sur De Mi Garganta.

El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Matanzas, junto al proyecto Al Sur De Mi Garganta rindieron homenaje a la Hija Eminente de la ciudad, en su otrora vivienda de Tirry 81.

«Nosotros hemos tratado a través del proyecto colocar esos pasado y esos presentes intemporales», agregó Raydel Hernández.

Trabajadores de Ediciones Vigía se sumaron a la jornada con la inauguración de una muestra de libros y plaquettes con su poemas.

Fotos: Carrete Producciones.

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