Día de los Beatles

El 16 de enero es el Día Internacional de Los Beatles, para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se debe tomar como día oficial de la agrupación.

Sin embargo una gran parte de seguidores y más concretamente los británicos, plantean que el Día de The Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda.

Existe también la fecha del 10 de julio porque ese día en 1964 la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de la película A Hard Day’s Night.

Ninguna de estas fechas son oficiales, por lo que los fanes celebran el legado de Los Beatles según su país, creencias o conocimientos de la agrupación inglesa.

La agrupación musical es considerada un fenómeno global porque surgió en Inglaterra, logró gran auge en una época y momento histórico de enorme turbulencia. La década de los 60 fue conocida como uno de los momentos más delicados en cuestión al tema de la guerra y la paz. El mundo se estaba recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar un conflicto bélico en Vietnam.

Estos 4 jóvenes empezaron como un grupo pop con toque de Rock and Roll, invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban de igualdad, paz y como hacer un mundo mucho mejor para todos, llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos, extendiendo su influencia a las revoluciones sociales, el movimiento hippie y toda la cultura de los 60.

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