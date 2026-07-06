Balance oficial: 3 342 muertos y 16 740 heridos en Venezuela

En cuanto a las labores de rescate y asistencia, el reporte gubernamental detalla que se mantiene la cifra de 16 462 personas rescatadas, mientras que la atención general ha llegado a 86 794 ciudadanos. Por otra parte, los damnificados que perdieron sus hogares suman 17 345.

En el ámbito de la infraestructura, el número de edificaciones perjudicadas se mantiene en 856, de las cuales 190 han sufrido un colapso total, sin variación respecto al informe previo. Asimismo, se han instalado 79 campamentos temporales para albergar a la población desplazada.

El texto oficial también especifica que se han distribuido 9 585 toneladas de alimentos y 669 008 litros de agua potable en las zonas afectadas.

En materia sanitaria, el parte indica que 23 820 pacientes han recibido atención médica en hospitales y en los centros de triaje (urgencias) habilitados, concentrándose la mayor parte de la afectación material y humana en los territorios de Caracas y La Guaira, que resultaron los más perjudicados.

El informe añade que la cifra de rescatistas provenientes de más de una treintena de países asciende a 4 088. A estos se suman 29 567 efectivos militares y policiales, además de 27 484 voluntarios debidamente acreditados.

Por último, el Ejecutivo señaló que, desde los dos terremotos del 24 de junio hasta la fecha, se han producido 995 réplicas, lo que supone 53 más que las contabilizadas en el parte de ayer, precisando que muchas de ellas han sido imperceptibles en las últimas horas.

En las recientes jornadas, las máximas autoridades gubernamentales han recorrido los campamentos instalados en Caracas y La Guaira para verificar la atención integral a los albergados, así como otras zonas críticas, entre ellas el aeropuerto internacional de Maiquetía, que continúa fuera de servicio.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer ayer un paquete de medidas económicas de aplicación inmediata orientadas a la recuperación.

Entre ellas, anunció la creación de un fondo denominado “Venezuela Renace”, que se nutrirá con los recursos retenidos por el Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras globales, destinado fundamentalmente a la reconstrucción y rehabilitación de las regiones golpeadas por los sismos.

Además, este fondo permitirá brindar atención inmediata a quienes sufrieron pérdidas materiales en sus hogares y afectaciones familiares, otorgándoles una asignación mensual durante los próximos seis meses.

Rodríguez también confirmó que ya se han establecido contactos con la banca pública y privada para activar una cartera hipotecaria con subsidios de hasta el 80 %, así como la exención de tasas impositivas vinculadas a registros, alquileres y compras de inmuebles, entre otras disposiciones.