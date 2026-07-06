Balance oficial: 3 342 muertos y 16 740 heridos en Venezuela

En cuanto a las labores de rescate y asistencia, el reporte gubernamental detalla que se mantiene la cifra de 16 462 personas rescatadas, mientras que la atención general ha llegado a 86 794 ciudadanos. Por otra parte, los damnificados que perdieron sus hogares suman 17 345.
En el ámbito de la infraestructura, el número de edificaciones perjudicadas se mantiene en 856, de las cuales 190 han sufrido un colapso total, sin variación respecto al informe previo. Asimismo, se han instalado 79 campamentos temporales para albergar a la población desplazada.
El texto oficial también especifica que se han distribuido 9 585 toneladas de alimentos y 669 008 litros de agua potable en las zonas afectadas.
En materia sanitaria, el parte indica que 23 820 pacientes han recibido atención médica en hospitales y en los centros de triaje (urgencias) habilitados, concentrándose la mayor parte de la afectación material y humana en los territorios de Caracas y La Guaira, que resultaron los más perjudicados.
El informe añade que la cifra de rescatistas provenientes de más de una treintena de países asciende a 4 088. A estos se suman 29 567 efectivos militares y policiales, además de 27 484 voluntarios debidamente acreditados.
Por último, el Ejecutivo señaló que, desde los dos terremotos del 24 de junio hasta la fecha, se han producido 995 réplicas, lo que supone 53 más que las contabilizadas en el parte de ayer, precisando que muchas de ellas han sido imperceptibles en las últimas horas.
En las recientes jornadas, las máximas autoridades gubernamentales han recorrido los campamentos instalados en Caracas y La Guaira para verificar la atención integral a los albergados, así como otras zonas críticas, entre ellas el aeropuerto internacional de Maiquetía, que continúa fuera de servicio.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer ayer un paquete de medidas económicas de aplicación inmediata orientadas a la recuperación.
Entre ellas, anunció la creación de un fondo denominado “Venezuela Renace”, que se nutrirá con los recursos retenidos por el Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras globales, destinado fundamentalmente a la reconstrucción y rehabilitación de las regiones golpeadas por los sismos.
Además, este fondo permitirá brindar atención inmediata a quienes sufrieron pérdidas materiales en sus hogares y afectaciones familiares, otorgándoles una asignación mensual durante los próximos seis meses.
Rodríguez también confirmó que ya se han establecido contactos con la banca pública y privada para activar una cartera hipotecaria con subsidios de hasta el 80 %, así como la exención de tasas impositivas vinculadas a registros, alquileres y compras de inmuebles, entre otras disposiciones.
Inician reconstrucción de 600 apartamentos afectados por sismos en Brisas de Maiquetía
El Ejecutivo nacional ha dado el banderazo de salida a las labores de reconstrucción de las viviendas en el sector Brisas de Maiquetía, perteneciente al estado La Guaira, como parte del operativo desplegado para hacer frente a la situación de emergencia.
Esta acción gubernamental se inscribe en las líneas de trabajo impulsadas para agilizar la restauración de la franja costera, severamente perjudicada por el doble movimiento telúrico registrado el pasado 24 de junio.
El gobernador de la entidad, Alejandro Terán, dio a conocer a través de sus redes sociales que los trabajos de carácter técnico se desarrollan de manera conjunta con las tareas de socorro y atención inmediata.
Las intervenciones en infraestructura abarcan la recuperación estructural de aproximadamente 600 apartamentos que sufrieron daños de carácter parcial, con la meta clara de que más de 3.000 ciudadanos puedan volver a ocupar sus residencias en condiciones dignas.
La autoridad regional explicó que el esquema de atención diseñado por el Gobierno central consta de tres etapas esenciales, denominadas fase de emergencia, fase de recuperación y fase del renacimiento.
El gobernador aclaró que estos ejes de actuación no se llevan a cabo de manera sucesiva, sino de forma paralela sobre el terreno, con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y el aprovechamiento de los recursos del Estado.
De acuerdo con los cálculos técnicos presentados por los ingenieros y especialistas al frente del proyecto habitacional, se calcula un plazo de ejecución de aproximadamente ocho semanas de esfuerzo continuo.
Los equipos dedicados a la infraestructura civil trabajan bajo rigurosos protocolos de seguridad industrial para afianzar las cimentaciones de los edificios y prevenir posibles fallos estructurales secundarios en el área.
Al mismo tiempo que avanzan las obras de albañilería, los cuerpos de seguridad y gestión de riesgos concentran sus esfuerzos en la remoción técnica y ordenada de los escombros acumulados en los perímetros residenciales de la parroquia.
Terán hizo hincapié en la necesidad de acelerar la limpieza profunda de las zonas para dar respuesta a las necesidades de los habitantes de La Guaira, quienes padecieron la pérdida de sus enseres y bienes materiales.
El dispositivo institucional cuenta con el respaldo de las brigadas comunales y del poder popular organizado, quienes supervisan la repartición transparente de los materiales de construcción subvencionados por el Estado.
Estas iniciativas conjuntas forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano para restablecer la estabilidad en los puntos vulnerables de la entidad costera y caminar con firmeza hacia la normalización de las actividades socioeconómicas de la localidad.
México envía los buques Isla Holbox y Huasteco a Venezuela con ayuda humanitariaç
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó, mediante un comunicado oficial, que dos embarcaciones de la Armada—los buques de apoyo logístico Isla Holbox y Huasteco—partieron desde territorio mexicano con un cargamento de aproximadamente 2.003 metros cúbicos de suministros, destinados a Venezuela como parte del paquete de asistencia humanitaria enviado en respuesta a los terremotos que afectaron a esa nación sudamericana.
La Cancillería detalló que los víveres, aportados por el Gobierno mexicano y procedentes de las donaciones recolectadas en diversos centros de acopio instalados en la Ciudad de México, fueron reunidos en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, desde donde se efectuó la operación de embarque.
La carga incluye una variedad de alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos y material médico, así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir 1 000 litros de agua purificada por hora cada una. Se estima que la travesía marítima tendrá una duración de seis días. (ALH)