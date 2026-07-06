Noruega e Inglaterra a los 4tos de Final en el Mundial

En la jornada dominical de los 8vos de final del Mundial de Fútbol la fanaticada vio la despedida del mayor talento brasileño de los últimos años, Neymar. Por otra parte México dió una auténtica muestra de lo que es caer con la frente en alto.

La derrota 2-1 de Brasil ante Noruega más que una sorpresa, constituyó una realidad de la generación actual de la canarinha. Hay talento en nombres como Endrick y Rapinha, hay liderazgo en Marquiños, jerarquía en Ney, Guimarães repartió asistencias cuántas quiso, Vinicius marcó goles y desequilibró al puro estilo carioca, pero predomina el desorden táctico y falta el hambre de victoria de los años de Pele, Ronaldo o Ronaldinho, además está vez chocaron con la selección sensación de Europa.

Dos veces apareció Haaland para mandar a Noruega a 4tos de Final, primero de cabeza en el 79 y luego con un disparo rasante justo al palo izquierdo de Allison.

A pesar del dominio vikingo los dirigidos por Carlos Ancelotti tuvieron dos oportunidades claras de gol, Guimarães falló un penal y Endrick la mandó fuera en un cara a cara con el portero.

En el agregado una acción sobre Casemiro en el área provocó que el colegiado pitara la pena máxima, penal que Neymar convirtió en gol con sabor a despedida pero derrota a la misma vez.

En el otro encuentro de la jornada México dijo adiós al sueño mundialista en el Coloso de Santa Úrsula ante Inglaterra.

Los centroamericanos comenzaron mejor y tuvieron la más clara a los 15 minutos con un gran cabezazo de Raúl Jiménez que fue atajado por Jordan Pickford.

Después Inglaterra intentó por momentos, pero poco a poco el físico pareció irles afectando, sin embargo, un par de goles de Jude Bellingham en 99 segundos, primero con un cabezazo al 36 y luego con un disparo en el corazón del área al 38, le otorgaron la ventaja de 0-2 a los británicos.

En el complemento Jarell Quansah fue expulsado y dejó a Inglaterra con 10 hombres, pero unos minutos más tarde llegó un penal por una falta del Tala Rangel, que ejecutó de forma perfecta Harry Kane para el 1-3.

Al 69, Raúl Jiménez descontó también por la vía de la pena máxima tras una falta de Kane a Brian Gutiérrez en el área.

A pesar de los intentos constantes, el Tri se suma a Canadá como otro país sede eliminado de la Copa del Mundo 2026. (ALH)

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