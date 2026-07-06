Los Leones de Industriales doblegaron hoy 5-3 a los Leñadores de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella y se colocaron a un triunfo de conquistar el título de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Con tres éxitos en un playoff final que ganará el primero que sume cuatro, la manada felina dirigida por Guillermo Carmona plantó su bandera azul de letras góticas en territorio oriental y quedó a las puertas de devolverle a la capital un trofeo de campeón tras más de tres lustros de espera.

El abridor tunero, Enyer Fernández, apenas se sostuvo unos minutos sobre el montículo del Bosque Encantado: no logró sacar outs y permitió dos carreras limpias.

Un sencillo de Roberto Álvarez, tras doblete de Taylon Sánchez, y un biangular de Yasiel Santoya —frente a un envío del relevista Keniel Ferraz— impulsaron las primeras anotaciones de los visitantes.

A partir de ese momento, Ferraz realizó un magnífico trabajo de contención durante siete episodios, hasta que su tropa remontó y tomó el mando del desafío.

Alain Sánchez había mantenido a los Leñadores muy tranquilos durante seis entradas con apenas dos hits permitidos, pero tras su salida, el sustituto Kevin Hernández, que se estrenó con la camiseta azul, permitió un vuelacercas de Henry Quintero con dos compañeros en las almohadillas.

Poco duró la ventaja. En el octavo acto el enmascarado Andrys Pérez le desapareció la esférica al relevista y derrotado Rodolfo Díaz para lograr el abrazo en la pizarra, y en el noveno, tras un error clave del torpedero, Yasmani Tomás conectó un indiscutible de oro que trajo a dos corredores a casa para sentenciar el choque.

Juan Xavier Peñalver, que lanzó los dos últimos apartados sin permitir libertades, se llevó el crédito desde la lomita.

Mañana lunes, en este mismo escenario, Industriales buscará la corona del torneo selectivo, mientras Las Tunas tratará de firmar una remontada que los reafirme como el mejor equipo de la pelota cubana en los últimos años. (ALH)

Tomado de Cubadebate