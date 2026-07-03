Béisbol: Cuba vs. Curazao, en debut de Santo Domingo 2026

La selección cubana de béisbol debutará frente a la de Curazao, en el Estadio Juan Marichal, en el grupo A de los ya cercanos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Este primer juego de la escuadra comandada por el mentor Germán Mesa, será el 31 de julio, y a seguidas tendrá de oponentes a Puerto Rico (1ro. de agosto) y al anfitrión y favorito República Dominicana (2 de agosto), los otros dos integrantes de esa llave.

Curazao se ha convertido en la «piedra dentro del botín» de los elencos cubanos en los últimos eventos internacionales.

Según dio a conocer este jueves la WBSC Américas, ocho naciones se dividirán en dos apartados, y se jugará en dos estadios, ya que también habrá acciones en el Juan Pablo Duarte.

Entretanto, Nicaragua, Colombia, Panamá y México, mostrarán sus habilidades en el grupo B.

Según trascendió, la fase clasificatoria de la competencia se realizará del 31 de julio al 2 de agosto, la Ronda de Colocación (3 de agosto) y la Súper Ronda (4-6 de agosto). La disputa de las medallas tendrá como fecha el 7 de agosto.

Está previsto que la comisión nacional de beisbol anuncie oficialmente la nómina del equipo Cuba, el próximo día 13, una vez finalizada la IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

Los cubanos aspiran a sacarse la espinita clavada de hace tres años, cuando finalizaron con la medalla de plata, en la edición de San Salvador. (ALH)

José Luis López Sado/Jit

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