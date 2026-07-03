Cultura

Solidaridad en la Tertulia de la Matanceridad

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cultura #Matanzas #tertulia de la matanceridad #Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
La Tertulia de la Matanceridad de julio envió un mensaje de solidaridad al hermano pueblo de Bolívar y Chávez, víctima de las fuerzas implacables de la Naturaleza, como expresara su anfitrión, Leo García Ramos, vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas.
La poeta Cecilia Soto y la profesora Rita Martínez  recordaron las misiones «Cultura Corazón Adentro» y  «Barrio Adentro» en Venezuela y  a los amigos que quedaron allí, de quienes aún no saben su destino.
«Los cubanos y venezolanos nos  sentimos siempre muy unidos«, recalcó Rita.
El discurso de Fidel, conocido como «Palabras a los intelectuales», acaparó la atención de los presentes y se habló de los participantes en ese evento, Manolo García y Agustín Drake.
La historiadora Gladys Pérez se refirió al poeta Rolando Escardó y su labor promotora en la Ciénaga de Zapata en 1960. Fue asiduo a la casa de Carilda Oliver Labra, en busca de la cohesión de los escritores. «Ella le cerró los ojos cuando sufrió aquí el trágico accidente«, dijo.
Y leyó también la profesora a Romualdo Suárez, con su épica poesía y el poema «Señor embajador», misiva en verso que dirigió al de Estados Unidos en Cuba, en aquella década.
Todo un pensamiento de unidad en defensa de la recién triunfante Revolución cubana. Tertulia real, como la logra García Ramos, en que se departe y comenta cualquier tema que atañe a esta ciudad,  motivó a que se presentaran por el artista Frank Alexis Ortega, curiosidades fotográficas, publicadas en Internet, las cuales, debido a la IA,  en ocasiones están adulteradas, aunque otras felizmente son fieles al original.
Tomó la palabra Bety Correa, del proyecto Ecologito con acciones en favor al bienestar medioambiental y de la mujer, para dar promoción al uso de la copa menstrual.
Además trató la recogida de desechos y formas de minimizar el volumen de esas desperdicios, al reutilizarlos en favor de la higiene.
Antiguos profesores rememoraron asignaturas como «Moral y cívica» o «Educación Formal», impartidas en las diferentes enseñanzas.
Se cuestionó de forma general, el deteriorado estado de la mayoría de los parques en el territorio, ahora ¡sin bancos!, incluida la calle Narváez.
Leo significó que esos temas se enmarcan en la comisión Cultura-Arquitectura- Ciudad,  de la UNEAC en provincias. De vuelta a la atmósfera poética, la narradora oral Tania Jiménez leyó textos relacionados con la vida y sobre las heroínas de la Patria.
Cecilia declamó sus versos en honor al destacado actor y director de teatro  unionense Wilfredo Mesa. Se unió al tributo  Idania Álvarez, presidenta de la Asociación de Artes Plásticas de la UNEAC yumurina, para resaltar  al pintor jagüeyense Luis Felipe Franco, martiano, de brillante talento, en una semblanza  del llamado «defensor de Jagüey Grande».
También enumeró las decenas de historiadores que estudiaron con ella en sus años universitarios.
Tarde de evocaciones,  de amplitud en conocimientos históricos y patrimoniales acerca de esta ciudad, que necesita más del amor y la atención de sus habitantes para seguir siendo esplendorosa. (ALH)

María Elena Bayón Mayor/Radio 26

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By Redacción TV Yumurí

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