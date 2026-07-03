Recibe museóloga e investigadora Olga Lidia González Monguía el Premio Aurora de Matanzas

La museóloga e investigadora Olga Lidia González Monguía recibió el Premio Aurora de Matanzas en la Biblioteca Provincial Géner y Del Monte.

«Lo recibí con alegría, con satisfacción. Anoche leía la publicación que hizo la biblioteca y leí: felicidades a la hija de mi compañera de trabajo.

Mi mamá estaría contenta de recibir este premio porque mi mamá era una gente que que siempre me admiraba y mi mamá estaría muy contenta, yo estoy contenta de haberlo recibido ¿Por qué no? Es un premio que me da la ciudad y lo tengo que recibir con alegría, con satisfacción», expresó González Monguía.

Desde joven la profesora e investigadora sostiene un estrecho vínculo con la Biblioteca Provincial.

«La biblioteca para mi es importantísima. Piensa en una en una joven, guajira de la Gabriela, que nunca había visitado una biblioteca y te encuentras una persona como Mirta Martínez que te hace un recorrido y tocas el periódico La Aurora.

Todavía yo siento en mis manos cuando ella me dijo esto es un periódico antiguo y yo lo vi, no me imaginaba que eso se conservara», agregó.

El Premio Aurora reconoce a personas con un trabajo continuado que aporte a las letras y a la cultura de la ciudad.

Olga Lidia González Monguía se suma a la lista de personalidades que la poseen; entre ellas Urbano Martínez Carmenate, Ulises Rodríguez Febles y Alfredo Zaldívar.

Fotos: Carrete Producciones.

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