Funciona primer escuadrón de robots policías de tráfico de China

Este robot forma parte de la primera tanda de unidades inteligentes de gestión de tráfico de Hangzhou.

Con una altura de 1,88 metros, su diseño imita el uniforme oficial de los agentes de tráfico de Hangzhou.

Lleva una gorra policial negra y un chaleco reflectante de color amarillo verdoso fluorescente, y se desplaza sobre un chasis móvil de cuatro ruedas, lo que le confiere un aspecto marcadamente tecnológico.

¿Qué puede hacer exactamente un robot de gestión de tráfico?

Al pulsar la opción «Háblame» en la pantalla táctil del robot, los peatones pueden iniciar una conversación.

«¿Cómo llego a la Plaza Cultural del Lago del Oeste?»

«Puede tomar la línea 1 o la línea 3 del metro desde la estación de la Plaza Wulin. Si me indica su destino exacto, puedo ofrecerle una ruta más detallada».

Según Chen, el robot funciona mediante un modelo de lenguaje de gran tamaño para la interacción por voz.

Es capaz de comprender rápidamente las solicitudes de los usuarios y combinar las condiciones del tráfico en tiempo real con datos de ubicación para recomendar las rutas óptimas.

La información se transmite tanto mediante respuestas habladas como a través de texto e imágenes en su pantalla, lo que lo convierte en un asistente útil tanto para residentes como para turistas.

Mientras Chen hablaba, el robot emitió de repente un recordatorio claro pero amable:

«Caballero de negro, su vehículo ha sobrepasado la línea de detención. Por favor, retroceda detrás de la línea. Gracias por su colaboración». El conductor ajustó inmediatamente su posición.

Este recordatorio automatizado para el cumplimiento de las normas es una de las capacidades fundamentales del robot.

Gracias a algoritmos de reconocimiento visual de alto rendimiento, realiza una vigilancia inteligente y continua de múltiples objetivos en las intersecciones, detectando automáticamente infracciones de tráfico, como conductores de vehículos no motorizados que se detienen más allá de la línea de parada o circulan sin casco.

Si el infractor no corrige la falta tras tres avisos, el sistema archiva los datos pertinentes de la infracción y los envía a un centro de alerta temprana dependiente de la división de gestión de tráfico de la Oficina de Seguridad Pública de Hangzhou.

A continuación, el robot se desplazaba con firmeza hacia el centro de la intersección sobre su plataforma de cuatro ruedas.

Gracias a una sincronización a nivel de milisegundos con los semáforos y a una biblioteca integrada de gestos de control de tráfico que cumple con las normas del Ministerio de Seguridad Pública, el robot puede ejecutar con precisión ocho tipos de movimientos para dirigir el tráfico, incluidas las señales para seguir recto, detenerse y girar a la izquierda. Cada gesto está perfectamente sincronizado con las luces del semáforo.

En opinión de Chen, contar con un compañero robótico de servicio ha facilitado notablemente la gestión diaria del tráfico.

«Nuestro nuevo compañero puede permanecer de servicio de forma constante durante largos periodos, asumiendo gran parte del trabajo rutinario», afirmó. «Esto permite a los agentes de policía centrarse más en la atención de accidentes y la respuesta ante emergencias», declaró a Diario del Pueblo.

Según Chen Qihang —agente del departamento de informática de la división de gestión de tráfico de la Oficina de Seguridad Pública de Hangzhou y miembro clave del equipo de desarrollo del robot—, las labores de investigación y desarrollo comenzaron en junio del año pasado.

El equipo realizó estudios de campo exhaustivos en 28 intersecciones representativas de la ciudad, recopilando más de 1.200 horas de datos de tráfico reales. Tras cuatro rondas de importantes mejoras tecnológicas, el equipo finalizó un diseño que cumplía con los requisitos operativos.

El 1 de mayo de este año, se desplegó oficialmente el primer escuadrón de 15 robots de gestión de tráfico como unidad especializada, entrando en servicio en intersecciones clave de los alrededores de la zona paisajística del Lago del Oeste y en los principales distritos comerciales de Hangzhou.

Desde entonces, los robots han ofrecido resultados impresionantes. Han acumulado 647,7 horas de servicio operativo, han emitido más de 25 mil advertencias por infracciones de tráfico y han prestado servicios de información al público en más de 2.000 ocasiones.

Durante los periodos de servicio activo, han registrado una media de un aviso cada minuto y 43 segundos. (ALH)

Dou Hanyang/Diario del Pueblo