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Comienzan ceremonias fúnebres de Jamenei en Teherán

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Funeral #Irán #Jamenei #Teherán
Irán inició hoy en Teherán las ceremonias fúnebres oficiales del exlíder supremo Ali Jamenei, muerto el 28 de febrero en un ataque aéreo estadounidense-israelí.

Funcionarios iraníes, una multitud de ciudadanos y representantes de varios países participan en los actos oficiales, celebrados en la Mezquita Imam Jomeini de la capital, según reportes de la prensa local.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio y la recitación de versículos del Corán, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Está prevista la asistencia de jefes de gobierno, parlamentarios, ministros de Asuntos Exteriores y enviados de alrededor de 100 países a las honras fúnebres, que se extenderán durante toda la jornada.

Las ceremonias de duelo público comenzarán el sábado, cuando los asistentes se concentrarán desde las 06:00 hora local en la Mezquita Imam Jomeini para guardar un minuto de silencio y presentar sus condolencias.

Las autoridades iraníes prevén sepultar los restos de Jamenei el próximo jueves 9 de julio en el santuario del Imam Reza, en la ciudad de Mashhad. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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