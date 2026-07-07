El tiempo en Cuba este 7 de julio

Cuba continua bajo la débil influencia de las altas presiones oceánicas con su centro al nordeste del arco de las Antillas menores en el Atlántico occidental.

Este sistema mantiene débiles gradientes de presión que generan vientos variables débiles en el país. Por otro lado, la presencia de una vaguada en niveles medios, en combinación con el paso de una onda tropical al sur de Cuba han generado en las últimas veinticuatro horas algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente hacia zonas del interior y sur. Para las próximas horas las condiciones meteorológicas se mantendrán con poca variación, con algunos chubascos y lluvias en la tarde hacia zonas del sur que pueden extenderse hasta el horario de la noche. Por otro lado, las temperaturas se mantendrán cálidas y con poca variación.

En el área del océano Atlántico, mar Caribe y golfo de México no se espera desarrollo ciclónico tropical en las próximas 12 a 24 horas.

Estará nublado hacia localidades del sur con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden extenderse hasta el horario de la noche. En el resto del país las precipitaciones serán aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en zonas del interior. En la noche las temperaturas se mantendrán entre 24 y 27 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles y del nordeste en zonas de la costa norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y en toda la costa sur. La mar estará tranquila en el resto de las costas.

Centro de Pronósticos de Cuba

Post Views: 37