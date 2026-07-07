País de la OTAN carga contra Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha señalado este martes que las autoridades de Israel difunden acusaciones infundadas contra Ankara como parte de una campaña de desinformación.

«[Benjamín] Netanyahu y sus cómplices distorsionan deliberadamente todo tipo de críticas dirigidas contra ellos y tratan de cambiar la agenda mediante una actividad sistemática de propaganda«, destacó la cartera.

El organismo reportó que, sin embargo, los esfuerzos del Gobierno israelí no logran ocultar su genocidio en Gaza, ni sus políticas de ocupación y anexión en la región, ni sus acciones desestabilizadoras.

Según el comunicado, Turquía quiere que «todos los países y pueblos de la región vivan en paz, estabilidad y prosperidad». La Cancillería turca instó a Israel a seguir una política constructiva y pacífica.

Tensión creciente

Las tensiones entre Israel y Turquía se han intensificado desde 2023, tras el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Erdogan se convirtió en uno de los líderes más críticos de Israel y llegó a afirmar que Netanyahu «ha superado con creces al tirano Hitler en crímenes de genocidio».

A comienzos de junio, el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Ciftci, afirmó que su país liberará «algún día Jerusalén», lo que despertó una furiosa respuesta de Israel. A finales de mayo, Erdogan declaró que «el tirano, conocido como Netanyahu» pronto «aprenderá una lección» de parte de los musulmanes de todo el mundo.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, intentisificó las críticas contra Turquía, acusando a su Gobierno de respaldar activamente al movimiento palestino Hamás y asegurando que Turquía es «un régimen infectado por la Hermandad Musulmana, un movimiento extremista que odia a Estados Unidos». Según dijo el primer ministro israelí, el mandatario turco expresó el deseo de destruir a Israel y retomar el control de Jerusalén.

Anteriormente, Netanyahu calificó al presidente turco de «dictador antisemita», y aseguró que «está cometiendo un genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista Hamás, oprime a su propio pueblo y encarcela a sus rivales políticos». (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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