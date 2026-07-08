Matanzas

Nota oficial del Ministerio del Interior

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Matanzas #Minint #Ministerio del Interior #Nota oficial

En horas de la mañana del pasado domingo, tres ciudadanos que se encontraban bajo el efecto del alcohol, agredieron de forma física a otro que se encontraba en el Servicupet Dos Ríos, mientras conversaba con el jefe de turno de la propia institución.
No bastó la primera agresión, los autores se dan a la precipitada, en busca de objetos cortantes para provocar lesiones al involucrado y a los trabajadores que salieron en defensa del lesionado.
De manera conjunta, Fuerzas del Ministerio del Interior y el pueblo, dieron captura a dos de los autores a través de los cuales se conoció al tercero quien fuera apresado también. Todos se encuentran bajo proceso con el debido respeto y las garantías constitucionales.
Resaltamos que este hecho constituye una acción violenta aislada y no es un hecho de terrorismo y sabotaje directamente como circula en matrices de opiniones desde plataformas mercenarias en el exterior, aunque no se resta por eso la gravedad de tal delito que es repudiado de manera enérgica y recibirán las sanciones oportunas con todo el peso de la ley. (ALH)

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By Redacción TV Yumurí

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