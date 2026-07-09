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Colombia cerrará sus embajadas en Nicaragua y Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Colombia #Cuba #Embajadas #Relaciones bilaterales #Relaciones diplomáticas
Omar Bula, el canciller designado por el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, afirmó hoy que el próximo gobierno prescindirá de sus representaciones diplomáticas en Nicaragua y Cuba.

El futuro funcionario afirmó que la prioridad de la próxima administración será fortalecer los vínculos con aquellas naciones que compartan la visión de “los valores occidentales” del nuevo Ejecutivo.

Además, señaló que mantener relaciones con países que no comulgan con ese liderazgo equivaldría a legitimar formas de gobierno que rechazan de plano.

En cuanto a Venezuela, expresó su intención de establecer “relaciones constructivas, enfocadas en generar riqueza para ambos países y en resolver los problemas fronterizos”.

Durante la misma jornada, Bula también anunció que se llevará a cabo una revisión de la participación de Colombia en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Vamos a hacer un análisis muy minucioso y riguroso de nuestro relacionamiento con cada uno de los organismos internacionales. No se trata de abandonar la comunidad internacional, sino de revisar los acuerdos vigentes. Con base en ese análisis, buscaremos que todo esté en función de nuestro interés nacional”, declaró a Blu Radio.

Según explicó, se evaluará si los vínculos con agencias específicas de la ONU benefician a Colombia, calificando este proceso como un análisis de costo-beneficio.

“Sabemos que también hay dinero colombiano, de los contribuyentes, que se destina a la cooperación internacional. Ese será el criterio: un criterio de negocios, básicamente”, aclaró.

También se refirió a cómo procedería el próximo gobierno en caso de desacuerdos con alguna de estas entidades.

“Si en algún momento hay un choque de criterios entre lo que proponen las Naciones Unidas y las agendas internacionales chocan con nuestra agenda, tendremos que analizar desde un punto de vista soberano qué nos conviene y qué no. En ese momento tomaremos la decisión”, aseguró.

Fue enfático al hablar sobre las transformaciones que implementará en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Una modernización implica una Cancillería más eficiente, con personal calificado para las nuevas áreas que fortaleceremos, especialmente la diplomacia económica, comercial y la ciberdiplomacia”, concluyó. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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