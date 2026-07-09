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Tráfico casi paralizado en Ormuz tras ataques de Estados Unidos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Agresión #Bloqueo naval #Estados Unidos #Estrecho de Ormuz #Irán

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se redujo casi por completo el jueves, después de una nueva agresión militar de Estados Unidos contra Irán por segundo día consecutivo, según un informe de Bloomberg.

Los datos recopilados indicaron que el movimiento más notable se registró en la ruta controlada por Irán, en el extremo norte del estrecho. El corredor administrado por Omán y respaldado por Estados Unidos permaneció tranquilo.

Solo se observó en el estrecho un superpetrolero sometido a sanciones estadounidenses saliendo del Golfo, acompañado por un portacontenedores con bandera iraní. Otros buques realizaron el tránsito con los transpondedores desactivados.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se redujo casi por completo el jueves, después de una nueva agresión militar de Estados Unidos contra Irán por segundo día consecutivo, según un informe de Bloomberg.

Los datos recopilados indicaron que el movimiento más notable se registró en la ruta controlada por Irán, en el extremo norte del estrecho. El corredor administrado por Omán y respaldado por Estados Unidos permaneció tranquilo.

Solo se observó en el estrecho un superpetrolero sometido a sanciones estadounidenses saliendo del Golfo, acompañado por un portacontenedores con bandera iraní. Otros buques realizaron el tránsito con los transpondedores desactivados.

Un superpetrolero indio, que había cancelado un intento previo de cruzar la ruta, apareció luego en el golfo de Omán, lo que indica que pudo haber pasado durante la noche. Un granelero de Emiratos Árabes Unidos replicó la maniobra y fue detectado frente a Fujairah.

Ante la escalada militar, aumenta el uso de navegación sin transpondedores para reducir riesgos frente a fuerzas iraníes. Esta práctica resurgió tras tres incidentes contra petroleros y gaseros esta semana, aunque los detalles de estos tránsitos tardan días en confirmarse.

En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que la apertura del estrecho dependerá únicamente de acuerdos con Irán y no de presiones y amenazas de Estados Unidos. (ALH)

Tomado de  Al Mayadeen Español

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By Redacción TV Yumurí

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