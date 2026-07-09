Erling Haaland rompiendo esquemas y callando bocas

Lo del futbolista noruego Erling Haaland es una auténtica locura. El delantero del Manchester City registra 112 goles y 24 asistencias en los 132 partidos que ha disputado en la Premier League.

Además 57 en los 58 partidos disputados en la UEFA Champions League con el club inglés.

Contando los goles del Mundial 2026, lleva 62 en los 54 partidos que ha jugado con la Selección absoluta de Noruega desde su debut en el 2019, lo que lo convierte en el máximo anotador histórico de los vikingos.

Específicamente en el magno evento del futbol mundial ha marcado en 7 ocasiones y jugará los 4tos de final. Erling tiene todavía la posibilidad de ampliar su marca goleadora en la Copa y es solo su primer mundial.

Cómo si fuera poco tiene 25 años de edad, por lo tanto, si las lesiones lo respetan, mantiene un estilo de vida saludable y la disciplina que lo caracteriza, Erling Braut Haaland seguirá ampliando sus registros como goleador.

Sin dudas Erling es un verdadero crack del deporte más universal del mundo.

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