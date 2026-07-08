Argentina y Suiza próximos rivales en cuartos de final

En la cuarta jornada de octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026 tuvieron lugar los enfrentamientos entre Argentina vs Egipto y Colombia vs Suiza. Los dos encuentros con particularidades cada uno mostraron las diferentes aristas del más universal de los deportes.

En el primer partido, Argentina sobrevivió a una noche dramática en Atlanta y venció a Egipto con una remontada que tuvo a Lionel Messi como protagonista absoluto.

Argentina estuvo al borde del abismo. Perdía, sufría y veía cómo la selección africana le cerraba los caminos y cómo Lionel Messi fallaba un penalti en una noche que parecía escrita para el final más cruel de su historia mundialista.

Dos tantos anotados en el minuto 14 por Yasser Ibrahim y al 67 por Mostafa Zico los faraones quedaban a minutos de eliminar a la vigente campeona del mundo. En el posible último Mundial del astro argentino, la Albiceleste firmó una remontada de las que se cuentan durante años: del 0-2 al 3-2.

Con goles del «Cuti» Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en un término de 10 minutos los sudamericanos completaron una remontada inolvidable impulsada por el 10 argentino. Argentina ganó 3-2 evitando el final más doloroso para Messi y dejó fuera a un Egipto heróico que tuvo a Salah cerca de una noche eterna.

En la misma jornada Colombia culminó su participación en la lid deportiva al caer en la definición por penales ante Suiza 4-3 luego de igualar sin goles durante 120inutos de juego.

Durante el primer tiempo, Colombia fue el equipo que llevó la iniciativa. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dominó el juego ofensivo, atacó constantemente por las bandas y complicó a Suiza con balones directos a los costados. Sin embargo, la falta de eficacia en el último tercio del campo impidió que las llegadas se transformaran en goles, mientras que el equipo suizo respondió con un bloque medio-alto bien organizado.

En la segunda mitad, la Tricolor mantuvo la intensidad y continuó buscando el gol, pero volvió a encontrarse con una defensa suiza sólida y ordenada. El dominio colombiano se extendió al tiempo extra, donde siguió presionando y generando aproximaciones sobre el arco rival, aunque sin la contundencia necesaria para romper el empate.

La clasificación se definió desde el punto penal, donde Suiza fue más efectiva y terminó imponiéndose para avanzar a los cuartos de final.

De esta manera, Colombia pone fin a su participación en la Copa Mundial 2026, luego de una campaña en la que mostró un buen nivel futbolístico, pero que terminó sin el premio de avanzar a la siguiente ronda.

Con estos resultados culminan los partidos de octavos de final quedando establecidos los encuentros de la próxima fase.

Foto: imagen tomada de Marca.

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