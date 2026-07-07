Carta de Cristiano a su ayer

Querido Cristiano,

Hoy jugamos nuestro último partido en un Mundial de Fútbol, y quería escribirte esta carta para contarte que tendrás una vida inigualable.

Dejarás tu familia para jugar en el Sporting de Lisboa, y tu sueño de ser futbolista tomará forma. La salud te golpeará primero. Tendrás un problema cardiaco y te dirán que no puedes jugar, pero tú seguirás jugando y esa actitud la adoptarás para siempre.

Jugarás en el Sporting y el Manchester United de Inglaterra te contratará. Disfruta cada momento. Que el vértigo de la vida y la fama acelerada no te nublen. Debutarás con Portugal y en una de las primeras concentraciones sentirás un gran dolor. Tu papá morirá, pero honrarás el esfuerzo que hizo por ti defendiendo la camiseta del país. La resiliencia se tatuará en tu piel.

Con el United ganarás todo, incluido tu primer Balón de Oro. Ese sueño que hoy tienes de ser el mejor jugador del mundo se labrará sobre sudor y sacrificio.

En 2009 te vestirás de blanco con el Real Madrid. Alcanzarás la gloria mundial y tu vida cambiará de un tirón. Recuerda vivir con humildad y respeto. La disciplina será el riego de tu talento.

Ganarás la Eurocopa con Portugal y alcanzarás el máximo orgullo que existe: ser campeón con tu país. Pero la vida te dará agraz, pues perderás un hijo al momento del parto. El golpe será más fuerte, pero más fuerte será la levantada. Después del Madrid vendrán otros equipos y el destino te aterrizará en Arabia Saudita, donde seguirás rompiendo marcas.

En 2026 jugarás tu sexto Mundial. Te ilusionarás, pero llegará el momento de perder y será otro gran dolor: asumir que nunca ganaste allí. La pena será intensa y habrá lágrimas, que serán una mezcla de tristeza por lo perdido y orgullo por lo logrado. Regarán para siempre tu legado.

No sé cuánto tiempo te quede en el fútbol, pero sí sé que lo has disfrutado, con la sonrisa del niño que eres, y con la alegría de la leyenda en la que te convertirás.

Hoy descansa, sueña y juega, porque se viene una vida inigualable. Una que cambiará para siempre la historia del fútbol, una en la que serás inmensamente feliz.

Con cariño y orgullo, Cristiano Ronaldo

Post Views: 14