Merino firma la épica y Bélgica apaga el sueño americano

Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 vivieron este lunes 6 de julio una jornada de emociones extremas, con dos partidos que definieron a los nuevos clasificados para cuartos de final.

España selló su pase al filo del pitido final en un duelo ibérico de infarto, mientras que Bélgica ofreció una exhibición de contundencia para poner fin al sueño del coanfitrión estadounidense. Fue un día de gestas, lágrimas y confirmación de favoritos.

España 1-0 Portugal: Merino aparece en el 90+1 y el ‘Clásico Ibérico’ se tiñe de rojo

El AT&T Stadium de Dallas fue el escenario del partido más esperado de la jornada. España y Portugal protagonizaron un duelo de alta tensión que parecía destinado a la prórroga, pero Mikel Merino tenía otros planes. El encuentro, disputado ante 92.967 espectadores, representó el último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de las Copas del Mundo, marcando el fin de una era para el fútbol luso .

El clásico ibérico cumplió con las expectativas de paridad y rigor táctico. Durante gran parte de los 90 minutos, ambos guardametas fueron protagonistas. Diogo Costa lució sólido ante los intentos de Lamine Yamal y Álex Baena, mientras que Unai Simón sostuvo el arco español al desactivar aproximaciones peligrosas de João Félix y el propio Cristiano Ronaldo .

Cuando el cuerpo técnico de ambos equipos ya planificaba el tiempo extra, llegó el desequilibrio en el minuto 90+1. Mikel Merino, que había ingresado desde el banquillo en el minuto 85, recibió un balón en el borde del área y sacó un derechazo colocado, imposible para el arquero portugués, desatando la locura en el banquillo de la Roja. En los últimos instantes del descuento (90+6′), Portugal tuvo una oportunidad clara mediante un cabezazo de Bernardo Silva que se marchó apenas desviado por encima del travesaño .

Cristiano Ronaldo, con 41 años, se despidió de los Mundiales con una actuación digna. Su emotiva despedida tras el pitido final fue una de las imágenes más recordadas de la jornada.

España, con este triunfo, se clasifica a cuartos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que se proclamó campeona del mundo. Su rival será Bélgica en un duelo que promete emociones el próximo viernes.

Bélgica 4-1 Estados Unidos: Una exhibición de contundencia apaga la fiesta en Seattle

En el Lumen Field de Seattle, Bélgica ofreció una exhibición de contundencia y puso fin al sueño mundialista de Estados Unidos tras golearlo 4-1, sellando su pasaporte a los cuartos de final. El planteamiento inicial del técnico belga Rudi García sorprendió al dejar en el banquillo a referentes como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, apostando por la juventud y el despliegue físico .

El marcador se abrió rápidamente en el minuto 8, cuando Charles De Ketelaere aprovechó un centro al área tras un mal rechace de la zaga local para batir al arquero Matt Freese. A pesar del golpe, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino reaccionó y encontró el empate temporal en el minuto 31. Malik Tillman cobró un tiro libre directo que se desvió en la barrera, descolocando a Thibaut Courtois para el 1-1.

La alegría norteamericana duró poco. Apenas dos minutos después (minuto 33), Leandro Trossard desbordó por la banda y envió un servicio preciso para que De Ketelaere firmara su doblete de la noche con un potente cabezazo, enviando a Bélgica al descanso con la ventaja .

Las imprecisiones sepultaron las aspiraciones locales en la segunda mitad. En el minuto 57, un error de Freese al intentar controlar el balón con el pecho fue aprovechado por De Ketelaere, quien asistió a Hans Vanaken para el 3-1. Para colmo de males, Christian Pulisic tuvo que retirarse lesionado de la cancha poco después, un golpe anímico del que el equipo local ya no se recuperó. Ya en el tiempo de descuento (minuto 90+3), Romelu Lukaku aprovechó una pérdida de balón para fusilar el arco y decretar el 4-1 definitivo .

Estados Unidos, que venía de eliminar a Bosnia con gran carácter, se despide en octavos con una lección de efectividad. Bélgica, por su parte, demuestra que la experiencia de sus veteranos y el talento de los jóvenes pueden llevarle lejos.

Con los resultados de esta jornada, España y Bélgica se sumaron a Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra entre los ocho mejores equipos del mundo. Los cruces de cuartos de final ya tienen dos enfrentamientos confirmados:

· España vs. Bélgica: El viernes 10 de julio en el Los Ángeles Stadium, un duelo de alto voltaje entre dos selecciones que aspiran al título .

· Noruega vs. Inglaterra: Un duelo que enfrentará a la revelación nórdica, liderada por Erling Haaland, contra la solidez de los ‘Prodigios’ ingleses .

La jornada del 6 de julio pasará a la historia como el día en que España confirmó su condición de favorita al filo del pitido final y Bélgica demostró que la experiencia no se negocia. El Mundial 2026 avanza y las emociones no hacen más que intensificarse.

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