Caminando y aprendiendo en verano por Matanzas

Caminando y aprendiendo, dinámico curso organizado por el Museo Provincial de Matanzas «Palacio de Junco», comenzó hoy como oportunidad de verano que favorece el compartir saberes sobre la historia local de esta ciudad y fomentar el respeto hacia su patrimonio.

Olga Lidia González Monguía, creadora de la iniciativa que se repite en la etapa estival hace cuatro años, explicó que junto a 10 niños y tres adultos intercambió este martes sobre la historia del Palacio de Junco, institución ubicada en el entorno de La Vigía, plaza fundacional de la urbe de ríos y puentes.

La página en Facebook de la Oficina del Conservador de la Ciudad resaltó que los enrolados en Caminando y aprendiendo visitaron el Laboratorio de Zooarqueología y Paleontología Milton Pino Rodríguez, donde los especialistas explicaron a los niños el procedimiento para extraer, conservar e interpretar los restos óseos encontrados en excavaciones arqueológicas.

González Monguía adelantó a la Agencia Cubana de Noticias que este miércoles acompañarán a uno de los niños matriculados en el curso en una presentación de artes marciales en el Parque de la Libertad, y posteriormente visitarán la Biblioteca Gener y del Monte, y el Museo Farmacéutico, Monumento Nacional.

Esta es la cuarta versión del curso -recalcó la historiadora y profesora-, será este año completamente en la ciudad porque las condiciones no son la mismas que en ediciones anteriores, por el déficit de combustibles no será posible andar sobre ruedas a sitios más distantes pero hay mucho que aprender mientras nos valemos de nuestros pies.

El objetivo es que los participantes caminen y prendan, tienen que ser niños valientes porque en julio hay calor y el sol es fuerte pero la aceptación de las diversas ediciones demuestra que vale la pena el esfuerzo; la condición es que traigan sombrero o gorra y agua, comenzamos a las 9:00 a.m y retornamos sobre las 12:00 del mediodía al Museo, explicó.

En el camino nos encontramos con un científico, un periodista, un médico… conversamos con él, le preguntamos, es esa una característica importante del programa –destacó la historiadora-, todo el que desee aprender de la ciudad se puede incorporar con nosotros.

Yenli Lemus Domínguez/ACN

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