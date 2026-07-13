Dedicarán El elogio oportuno a Virgilio López Lemus

Al aniversario 80 del poeta, ensayista, profesor y traductor Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura 2025, estará dedicado el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el jueves 16 de julio, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, participará el investigador y profesor Yoan Enrique Cartaya Hernández, subdirector de la Editorial Letras Cubanas, se escucharán las interpretaciones del joven violinista Alejandro Enrique Torres García, graduado del Conservatorio Amadeo Roldan y profesor de ese propio centro de estudios, y los asistentes podrán adquirir el más reciente poemario de López Lemus, Cuatro copas llenas, publicado por la Editorial Letras Cubanas.

Graduado en la Universidad de La Habana como Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas (1975) y Doctor en Ciencias Filológicas (1989), Virgilio López Lemus es autor de casi un centenar de obras, entre libros, antologías, compilaciones y folletos.

En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, el poemario Un leve golpe de aldaba; el ensayo Narciso, las aguas y el espejo. Una especulación sobre la poesía, Premio Internacional de Ensayo Millares Carlo, de Investigación y Humanidades de Universidad Nacional de Educación a Distancia—Gobierno de la Comunidad Canaria, y la antología Doscientos años de poesía cubana 1790-1990.Cien poemas antológicos.

Por su obra literaria ha recibido reconocimientos como el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba, el Premio de la Crítica Científico-Técnica, el Premio UNEAC de Ensayo Enrique José Varona y el Premio de Ensayo Alejo Carpentier.

López Lemus ha sido condecorado, entre otros galardones, con la Distinción Por la Cultura Nacional de la República de Cuba, el Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente de la Sociedad Económica de Amigos del País, el Premio Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz y la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez r de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En el año 2025 se le dedicó, junto a la historiadora y profesora Francisca López Civeira, la 33º Feria Internacional del Libro de La Habana.

El elogio oportuno –que se propone homenajear a escritores, libros, hechos históricos e instituciones que arriben a aniversario cerrado– toma su nombre del aforismo martiano «el elogio oportuno fomenta el mérito; y la falta del elogio oportuno lo desanima», que aparece en las páginas del periódico Patria, en abril de 1892.

Auspiciado por la Librería Fayad Jamís, la Editorial Letras Cubanas, el Club Martiano Roberto Fernández Retamar y la Sección de Cultura de la Sociedad Económica de Amigos del País rendirán homenaje a Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura 2025, en el espacio El elogio oportuno que, a propósito del aniversario 80 de su natalicio, se llevará a cabo el jueves 16 de julio, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja.

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