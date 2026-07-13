Actualizan sobre situación epidemiológica en la provincia de Matanzas

Durante el verano se intensifican los casos de arbovirosis y enfermedades asociadas. El Director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas ofreció detalles en una entrevista con un equipo de prensa.

«Hoy Matanzas no tiene transmisión de dengue ni de ninguna arbovirosis, no quiere decir que no exista un poco más adelante. En la provincia a partir de los meses agosto, septiembre y octubre, comienza el alza de estas enfermedades siempre por el sur, en municipios como Jagüey Grande y Calimete, Colón y Los Arabos, aun no es el caso», explica Andrés Lamas Acevedo, Director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

El especialista resaltó la necesidad de prepararse para tener transmisión de casos aislados y pequeños brotes de chikungunya.

Además, recalcó la importancia del apoyo de la comunidad con la lucha antivectorial y el saneamiento interno de las viviendas.

‘Se intenciona la búsqueda activa de febriles y la abatización», añadió, el directivo.

Lamas Acevedo precisó la existencia de 15 basucas que poseen un funcionamiento novedoso, lo cual facilita el ahorro de los productos, «tenemos basucas de este tipo en Matanzas, Cárdenas, Colón y Jagüey Grande»,

Post Views: 6