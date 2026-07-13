Realizan presentación como parte del Festival de Clarinete ciudad de los Puentes

Estudiantes de diferentes niveles de enseñanza artística de la ciudad de Matanzas realizaron una presentación en la Sala de Conciertos José White como parte de la Cuarta Edición del Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes. La ocasión contó con la presencia de Camila Pizart, graduada del ISA.

En la jornada resaltaron estudiantes que devienen resultado del trabajo con la Banda Infanto Juvenil del Centro Kairós que dirige la maestra Yany Calama.

El repertorio del concierto incluyó piezas de diferentes estilos musicales como la bella durmiente de Chaikovsky y Nela del Rosario de Juan Jorge Junco Hortelano. Las presentaciones destacaron el talento artístico de los jóvenes matanceros.

Durante la jornada Yoleidys Valderrama Peñate Rubén Fonseca Valdés y Lisandra Pérez Mayo, estrenaron la pieza «Danza Boriiquen» de Luis Rodríguez Miranda y arreglos de Daniel Matos, fiel seguidor del festival de clarinete.

La Cuarta edición del Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes constituye un homenaje al talento juvenil y las tradiciones culturales de la ciudad de Matanzas.

Foto Carrete Producciones

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