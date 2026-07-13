Dedican espacio Casa de Todos a Nora Hernández González

La Casa de Todos, espacio de la brigada de instructores de arte José Martí de Matanzas, dedicó su encuentro a Nora Hernández González, «Chiquitica», Premio Nacional de Cultura Comunitaria.

En la actividad resaltaron los aportes de la maestra matancera como fundadora del movimiento de artistas aficionados y formadora de generaciones dentro y fuera de la Isla.

Los participantes conocieron sobre la trayectoria artística de Chiquitica y las colaboraciones con reconocidos actores y directores del territorio como René Fernández, Miriam Muñoz, Rolando Estevez.

Durante la jornada el Dúo Amigas, la Compañía Donaire y demás creadores yumurinos dedicaron su arte a Nora Hernández González.

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