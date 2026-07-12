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Rinden homenaje a Juan Gualberto Gómez en el aniversario 172 de su natalicio

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #172 natalicio de Juan Gualberto Gómez #Cuba #Encuentro con la historia #Juan Gualberto Gómez #Matanzas #Unión de Reyes

Con el depósito de una ofrenda floral ante el busto de Juan Gualberto Gómez Ferrer comenzaron las actividades de homenaje al patriota insigne de la localidad y de la provincia, con motivo del aniversario 172 de su natalicio.

En la Casa de Cultura que lleva su nombre realizaron un encuentro con la historia dedicado al hombre que tanto apostó por la causa revolucionaria. Durante el espacio evocaron la vida y obra del amigo de José Martí. Asimismo, destacaron la vigencia del pensamiento de Juan Gualberto y su ejemplo para la sociedad cubana.

El combatiente de la Revolución, Gerardo Linares compartió con los presentes pasajes de la trayectoria de también periodista . En su intervención resaltó el humanismo, la firmeza de sus ideales y el profundo amor que profesó a la patria.También recordó su decisiva participación en las luchas independentistas y su lealtad al ideario martiano.

La ceremonia reunió a representantes de organizaciones políticas y de masas, autoridades del territorio y pobladores. El tributo constituyó una muestra de respeto y admiración hacia quien dedicó su vida a la lucha por la independencia de Cuba.

El homenaje estuvo acompañado por expresiones del talento artístico local. Los artistas aficionados declamaron décimas alegóricas a la fecha, mientras la intérprete Mariela Olivera regaló una emotiva propuesta musical . De esta manera, historia y cultura se entrelazaron para honrar la vida y el legado de Juan Gualberto Gómez Ferrer.

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By Roxana Valdés Isasi

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