Libros en José Martí (XXVI): Código de Napoleón

En tres ocasiones José Martí mencionó el célebre Código de Napoleón.

En 1881, en el conocido artículo “Cecilio Acosta”, que publicó en la Revista Venezolana, José Martí, al reseñar las virtudes del recién fallecido pensador venezolano, escribió:

“Sabe del Fuero Aniano como del Código Napoleónico…”.

Meses más tarde, el 1 de diciembre de 1881, en una “Sección constante” para el periódico La Opinión Nacional, de Caracas, señaló el Apóstol:

“—Una gloria inmarcesible tiene Napoleón el Grande, no criminal ni impura como casi todas sus glorias: la de haber abolido una jurisprudencia revuelta, ineficaz, impropia y confusa, y haber fijado el derecho de los nuevos tiempos. El universo entero ha aceptado el Código Civil que fijó Francia…”.

Por último, en uno de sus “Cuadernos de apuntes” anotó:

“¿Quién hizo el Código de Napoleón? ¿A quién cabe en (verdad) justicia honor tan grande? Si a Napoleón, por él será absuelto. Solo él podría absolverlo”.

El libro

Del Código de Napoleón se han realizado numerosas ediciones. Una de las primeras fue la siguiente:

Code Civil des Français, suivi De l’exposé des motifs, sur chaque loi, présenté par les Orateurs du Gouvernement; — des rapports faits au tribunat au nom de la Commission de Législation; — Des opinions émises dans le cours de la discussion; — Des discours prononcés au corps législatif par les Orateurs du Tribunal; — Et d’une Table analytique et raisonnée des matieres tant du Code que des discours. Tome premier. Contenant le texte du Code civil; — Le Tableau des distances; — Le lois transitoires; — Les loir, sur les Changements de Noms, sur l’Organisation du Notariat, sur les Ecoles de Droit, — Et une Table alphabétique des matieres du Code, et du Supplément. A Paris, Chez Firmin Didot, Libraire, et Fondeur en Caracteres d’Imprimerie, Rue de Thionville, N° 116 et 1850. AN XII. — 1804.

Este código es uno de los más conocidos del mundo. Se aprobó por ley del 21 de marzo de 1804. Todavía está en vigor, aunque con numerosas e importantes reformas. Su creación se confió a una comisión encargada de la recopilación de la tradición jurídica francesa, que Napoleón Bonaparte aprobó, razón por la cual se le conoce como Código de Napoleón. La comisión estuvo conformada por destacados juristas, aunque su elaboración Napoleón la supervisó personalmente.

El autor

Napoleón Bonaparte o Napoleón I (1769-1821) fue un destacado militar y político francés. Sobresalió como general defensor de la República durante la Revolución y el Directorio. Artífice principal del golpe de Estado del 18 Brumario, se convirtió en primer cónsul el 11 de noviembre de 1799. Se le nombró cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. Fue coronado el 2 de diciembre.

Dirigió una serie de conquistas militares y alianzas que le aseguraron el control de casi toda Europa. Sufrió una derrota en 1813, fue obligado a abdicar y se le desterró a la isla de Elba. Tras regresar a Francia asumió de nuevo el poder durante el breve periodo llamado los Cien Días. Derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, se le confinó a la isla de Santa Elena, donde falleció.

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