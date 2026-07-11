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Estafas digitales: la información también protege

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Banco #Cuba #Estafas digitales #TVYumuri

En los tiempos actuales, la delincuencia en redes sociales, en perfiles de WhatsApp y otras encuentras nuevas formas de engañar a las personas. 

Un mensaje convincente, un enlace falso o una supuesta confirmación de pago pueden ser suficientes para que un estafador obtenga acceso a datos personales y cuentas bancarias.

Ailín Lozano Lozano, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio en Matanzas resaltó que la mejor defensa sigue siendo la prevención.» Nunca compartas contraseñas, PIN, información de tarjetas o documentos personales, desconfia en los enlaces y códigos desconocidos, son medidas esenciales para evitar convertirse en víctima de estos delitos».

Por otra parte, Lozano insistió  ante cualquier intento de fraude, debe actuar con rapidez y resulta decisivo: conservar las evidencias, cancelar las tarjetas bancarias y denunciar el hecho ante la PNR contribuye no solo a proteger el patrimonio personal, sino también a combatir este tipo de criminalidad.

La seguridad digital representa una responsabilidad compartida. Estar informados, actuar con prudencia y alertar a familiares y amigos puede marcar la diferencia entre una transacción segura y una pérdida lamentable.

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By Roxana Valdés Isasi

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