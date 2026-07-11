Educadores cardenenses participan en Seminario de Preparación del curso escolar 2026-2027

Educadores cardenenses participaron en el Seminario de Preparación a las Estructuras de Dirección para el curso escolar 2026-2027, encuentro dedicado a socializar experiencias y analizar el recién finalizado año académico.

En el encuentro participaron directivos de varios centros educativos del territorio, con la finalidad de exponer ponencias científicas relacionadas con la organización del trabajo docente.

Una de las intervenciones ahondó en la contextualización del programa de gobierno al quehacer en las escuelas, y las estrategias para capacitar al personal necesario para ejecutar sus lineamientos.

Fue tema de discusión la importancia de perfeccionar las visitas a centros escolares; en particular, en lo relacionado a la confección de informes y descripción detallada y objetiva de los problemas encontrados.

El seminario acogió comisiones de trabajo para un análisis particular de los retos en cada nivel educativo.

Por: Lester Fleitas

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