Realizan evento «Fidel, por siempre entre nosotros»

Miembros de varios sectores participaron en el evento científico «Fidel, por siempre entre nosotros», para analizar aspectos de interés de su quehacere como líder, político y comunicador.

El Museo a la Batalla de Ideas, sitio relacionado estrechamente al Comandante en Jefe, acogió la jornada científica, realizada en el año del centenario de su natalicio.

Las ponencias presentadas ahondaron en la labor de Fidel en la promoción de la cultura y la educación como piedras angulares de la sociedad; y su valía como estratega geopolítico. Así mismo, resaltaron la calidez humana característica del combatiente y su estrecha relación con múltiples generaciones de cubanos.

En el intercambio intervino María Teresa Clark, historiadora de la ciudad, quien destacó el valor educativo y académico del evento. Destacó además la importancia de emplear métodos actualizados y efectivos para abordar la figura del líder histórico de la Revolución.

Por: Lester Fleitas

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