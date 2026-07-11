Realizan en Cárdenas campaña educativa de salud

Representantes del sistema de salud municipal y del Centro de Prevención ITS VIH Sida de Cárdenas iniciaron una campaña educativa referente a la epidemia silenciosa de la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas y recién nacidos.

La iniciativa contó con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en estrecha relación con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, y financiado por la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea.

La contracción de ITS pueden traer consecuencias para la salud de las gestantes y los recién nacidos, entre ellas bajo peso al nacer, abortos, embarazos ectópicos, malformaciones congénitas o daños celebrarles.

Los profesionales participantes en el encuentro orientaron a los presentes sobre la importancia de acudir a especialistas ante la presencia de cualquier lesión o anomalía en los genitales; recibir un diagnóstico preciso es clave para una recuperación rápida y completa.

Por: Lester Fleitas

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