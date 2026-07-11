«Fortalecer el trabajo político y la economía, ejes del Pleno del Partido en Cárdenas»

Los miembros del Pleno del Comité Municipal del Partido en Cárdenas analizaron las medidas a implementar en el actual contexto histórico y la preparación que requiere el territorio para su puesta en marcha.

El debate estuvo centrado fundamentalmente en el trabajo político -ideológico en el sector del turismo. Al respecto se trazaron cuatro prioridades: el fortalecimiento del trabajo político-ideológico; el aseguramiento político para implementar las medidas del Gobierno; el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y la corrupción y el perfeccionamiento de la política de cuadros. Durante el debate se evaluó la situación que atraviesa el sector del turismo en Varadero y la atención a los trabajadores interruptos, el acompañamiento a sus familias y las acciones para favorecer su incorporación a otras actividades laborales.

Durante el intercambio se resaltó la importancia de impulsar las energías renovables y sus potencialidades para la vitalidad de la actividad turística.

Se reconoció además la labor de la Unión de Jóvenes Comunista en el sector, con reconocimiento al Hotel «Villa Cuba» a la vanguardia en el trabajo con la juventud. Finalmente, se presentó la rendición de cuentas de la Comisión de Cuadros y se insistió en la necesidad de buscar alternativas que permitan que los hoteles abiertos en Varadero logren ingresos superiores a sus gastos, en correspondencia con las prioridades económicas del territorio.

Durante la sesión se presentaron propuestas para integrar el Buró Municipal. Tras la votación fueron aprobados como miembros no profesionales del Buró Municipal del PCC Yaneysis Nubiola Salgado, en representación del sector de Energía y Minas; Lázaro Eliécer Díaz Ruiz, del sector de la Construcción y Gesabel Santos Fernández, por la esfera social.

El Primer Secretario del Partido en Cárdenas, Michel Matías Ballesteros, llamó a reforzar el trabajo político – ideológico en las circunstancias actuales y a que el Partido y el Gobierno redoblen su papel en las circunstancias que atraviesa el país, sobre todo en la puesta en marcha de las nuevas medidas de gobierno sin olvidar la labor social que distingue al proceso revolucionario cubano.

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