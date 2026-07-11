Colectivos laborales se suman a jornada de higienización en Unión de Reyes

Con el propósito de mejorar la imagen de la cabecera municipal y fomentar una cultura de responsabilidad colectiva, trabajadores y directivos de diversas entidades de Unión de Reyes protagonizan una jornada de higienización impulsada por el Consejo de la Administración Municipal.

La iniciativa involucra acciones de limpieza, chapea y recogida de desechos en diferentes barrios del territorio.Como parte de las labores, el colectivo de Etecsa asumió el saneamiento de su entorno, realizando la limpieza de toda su cuadra y preparándose para intervenir en las principales entradas de la cabecera municipal. Estas acciones buscan ofrecer espacios más limpios, seguros y agradables para la población.

«Hoy el colectivo de Etecsa chapeó y recogió la basura de toda su cuadra; además, de manera colectiva atenderán las entradas de la cabecera municipal con el objetivo de chapear y embellecer las mismas», explicó en exclusiva Ángel Valdés Remírez, intendente municipal.

La jornada continuará durante los próximos días en todo el municipio con la incorporación de otros colectivos laborales y el apoyo de la comunidad. Las autoridades locales destacan que el cuidado del entorno constituye una responsabilidad compartida y un paso importante para fortalecer la calidad de vida y el sentido de pertenencia de los unionenses.

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