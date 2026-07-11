Continúa 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes

La Banda Infanto Juvenil del Centro Kairós inició la tarde de concierto de la tercera jornada del Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes.

El Ensamble de Clarinetes de la ciudad de Matanzas continuó la jornada de presentaciones en la Sala de Conciertos José White.

El programa incluyó piezas del compositor húngaro Bartok, el alemán Weber, el francés Debussy, el británico Lennon – McCartney, el ruso Chaikovsky y el cubano D’Rivera.

La 4ta edición del Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes continúa con la divulgación de la tradición clarinetistas de la Atenas de Cuba, a la vez que prepara a las jóvenes generaciones.

Fotos: Carrete Producciones.

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