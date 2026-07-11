Cultura

Continúa 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Clarinete #Cuba #Festival #Matanzas

La Banda Infanto Juvenil del Centro Kairós inició la tarde de concierto de la tercera jornada del Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes.

El Ensamble de Clarinetes de la ciudad de Matanzas continuó la jornada de presentaciones en la Sala de Conciertos José White.

El programa incluyó piezas del compositor húngaro Bartok, el alemán Weber, el francés Debussy, el británico Lennon – McCartney, el ruso Chaikovsky y el cubano D’Rivera.

La 4ta edición del Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes continúa con la divulgación de la tradición clarinetistas de la Atenas de Cuba, a la vez que prepara a las jóvenes generaciones.

Fotos: Carrete Producciones.

Post Views: 5

By Daniela Pujol Pérez

Entradas relacionadas

Cultura

Culmina Taller de verano dedicado a las Artes Plásticas

Daniela Pujol Pérez
Cultura

Resistiré: el arte de convertir la adversidad en esperanza

Marlen Bouza
Cultura

Cartelera cultural para el sábado 11 y domingo 12 en Matanzas

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Continúa 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes

Cuba

Che Guevara: el hallazgo de sus restos y el regreso a la Patria

Cultura

Culmina Taller de verano dedicado a las Artes Plásticas

Cultura

Resistiré: el arte de convertir la adversidad en esperanza