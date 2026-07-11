Distribución de arroz donado por la República Popular China

Con la llegada a los puertos de La Habana y Santiago de Cuba del arroz donado por China en La Habana, Mayabeque, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud se distribuyeron 3 libras percápita; y se encuentran en distribución en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Matanzas y Guantánamo.

Con atrasos y corrimiento en la distribución: Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, que iniciarán en julio a razón de 3 libras por consumidor.

En julio se asegura la distribución a razón de: 8 libras percápita en Las Tunas, Holguín y Granm, 5 libras percápita en Santiago de Cuba y Guantánamo, 3 libras percápita en La Habana y la Isla de la Juventud. En Pinar del Río, con fuente del Proyecto Cuba Vietnam y donativo chino se entregarán 4 libras por consumidor.La distribución se realiza paulatinamente a partir de la disponibilidad de combustible.

Para más detalles, manténgase informado mediante los canales de Telegram de cada provincia.

Tomado del perfil en Facebok del Ministerio de Comercio

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