Canoístas matanceros listos para el debut en Copa del Mundo de Montreal

El canotaje cubano enfrenta una gran posibilidad de fogueo competitivo durante la Copa del Mundo de Montreal, preámbulo del Campeonato Panamericano de la disciplina.

Los antillanos llegan a la urbe canadiense en amplio grupo, como pocas veces sucede para este deporte en competencias internacionales. La selección, liderada por la medallista olímpica Yarisleidis Cirilo, tendrá un examen exigente sobre las aguas norteamericanas.

Además, un total de cuatro matanceros conforman el combinado cubano, de los cuales tres verán acción en la misma primera fecha de la Copa, pactada para este nueve de julio.

No obstante, el debut corresponderá al guantanamero José Ramón Pelier, cuando intervenga en el tercer heat de la canoa monoplaza a mil metros. Pelier, quien sabe lo que es subir al podio en este tipo de circuitos, tendrá como principales rivales al húngaro Adolf Balazs y al italiano Gabriele Casadei, este último plata olímpico en la canoa biplaza. Los seis primeros puestos avanzan a la siguiente fase.

Los yumurinos Julio César Suárez y Geduar González compartirán fuerzas junto a Anthony Lamadrid y Carlos Daniel Abreu en el K-4 a 500 metros. Dentro del complicado primer heat, los jovencitos partirán con ansias de probarse por primera vez en este tipo de escenarios.

Su comparecencia no será nada fácil, pues remarán junto a los campeones bajo los cinco aros de Alemania, bote que ostenta la condición de monarca olímpico en las ediciones de Tokio 2020 y París 2024. Por si fuera poco, también lidiarán en la regata los vigentes submonarcas en la capital francesa: Australia, con varios miembros de aquel cuarteto participando ahora en Montreal. Suiza, República Checa, Suecia y Turquía también integran la lista de partida por seis boletos a la próxima instancia.

Por la línea nueve saldrá la matancera Daylen Rodríguez, dispuesta a avanzar en el kayak individual a 500 metros. Entre las adversarias por los cinco cupos directos que otorga la regata, aparece la titular mundial Estefanía Fernández, de España, y la húngara Zsoka Csikos.

El cierre de la fecha para Cuba estará amenizado por la presencia de Cirilo, quien unirá esfuerzo con Yinnoly López y se lanzará en la canoa biplaza a 200 metros. Las representaciones de India, China, España, Polonia e Indonesia concursarán junto a las criollas, en pos de una reserva a la final, sólo destinada a los tres primeros binomios.

La Copa del Mundo de Canotaje en Montreal sucederá del nueve al doce de julio, como antesala del certamen continental, clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los doce canoístas cubanos que rivalizarán ahora en Canadá, serán los que animen por nuestro país los cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, principal compromiso del deporte antillano en el presente curso.

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