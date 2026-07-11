España se agarra a la épica de Merino y Francia espera en semifinales

Los cuartos de final del Mundial 2026 continuaron con una jornada que tuvo de todo: emoción hasta el último suspiro, un duelo de titanes europeos y la confirmación de que el fútbol de selecciones sigue siendo un deporte de corazones rotos y héroes inesperados. España dejó atrás sus fantasmas y Bélgica se despidió con la sensación de haber estado cerca de la gloria.

España 2-1 Bélgica: Merino repite la dosis y la Roja se cita con la historia

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, España alcanzó por segunda vez en su historia las semifinales de un Mundial al imponerse 2-1 a Bélgica en un partido que se decidió en los instantes finales. La Roja, que solo había superado la barrera de los cuartos en Sudáfrica 2010, encontró en Mikel Merino a su salvador por segunda ronda consecutiva .

El partido arrancó con dominio español. Fabián Ruiz abrió el marcador en el minuto 30, aprovechando un rechace del portero Courtois tras un remate de Dani Olmo, pero Bélgica, lejos de arrugarse, respondió antes del descanso. Charles De Ketelaere, con un certero cabezazo, firmó el empate que además significó el primer gol encajado por España en todo el torneo.

El partido cambió por completo a los 71 minutos. Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, tuvo que abandonar el campo por una lesión en el muslo izquierdo. Su sustituto, el joven Senne Lammens, debutaba en un Mundial en el momento más delicado.

Y el debut se convirtió en pesadilla. En el minuto 88, un disparo desde fuera del área de Pau Cubarsí obligó a Lammens a despejar de forma defectuosa, y el rechace cayó a los pies de Mikel Merino, que no perdonó para firmar el 2-1 definitivo. El héroe de los octavos ante Portugal repetía la gesta y enviaba a la Roja a unas semifinales donde les espera Francia .

Para Bélgica fue una noche de contrastes. Los Diablos Rojos, que venían de eliminar a Senegal y golear a Estados Unidos, demostraron que su nueva generación tiene argumentos para soñar. Kevin De Bruyne y compañía plantaron cara a la vigente campeona de Europa, pero el fútbol es a veces un deporte cruel.

El gol de De Ketelaere fue un rayo de esperanza, y el equipo de Rudi García supo aguantar el empate hasta que la lesión de Courtois desequilibró la balanza. Con este resultado, Bélgica se despide de un Mundial en el que había ilusionado, pero deja la sensación de que el futuro de esta selección es prometedor.

El cuadro de semifinales ya tiene dueños

Con la victoria de España sobre Bélgica, el primer cuadro de semifinales del Mundial 2026 queda definido. Francia, que eliminó a Marruecos con un contundente 2-0 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, se medirá a la Roja en la primera semifinal.

El otro cruce de semifinales lo definirán este sábado 11 de julio, con los duelos entre Inglaterra y Noruega, y Argentina contra Suiza. Argentina se ha convertido en el único representante sudamericano que sigue con vida, y la presión de cargar con el peso de todo un continente sobre sus hombros será un aliciente más para el equipo de Messi .

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