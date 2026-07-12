Fabrican en Matanzas cocina solar de bajo costo con materiales reciclados

La matancera Betty Correa fabricó una cocina solar artesanal inspirada en un modelo que conoció en el 2019 durante una visita a una finca. La iniciativa demuestra que es posible cocinar alimentos aprovechando únicamente la energía del sol y utilizando materiales de bajo costo o reciclados.

Una cocina solar es un dispositivo que concentra la radiación solar mediante superficies reflectantes, como espejos o láminas de aluminio, para generar el calor suficiente que permita cocinar alimentos sin necesidad de electricidad, gas, carbón o leña. Su funcionamiento depende de la intensidad del sol y requiere orientar el equipo periódicamente para mantener la concentración del calor.

La idea de fabricar este equipo resurgió tras conocer en Facebook el trabajo de un grupo de voluntarios españoles que desarrolla y dona cocinas solares para comunidades cubanas en Santiago de Cuba. Aunque no recibió un equipo terminado, obtuvo la información técnica necesaria para terminar su propio prototipo.

Con papel de aluminio reutilizado y otros materiales disponibles, Betty logró fabricar una cocina que ya fue puesta a prueba con resultados satisfactorios. En su primera experiencia consiguió cocinar boniatos utilizando exclusivamente la energía solar.

Aunque el proceso requiere más tiempo que una cocina convencional, esta tecnología permite preparar distintos alimentos sin consumir combustibles. De acuerdo con el manual compartido por los desarrolladores del proyecto, también es posible cocinar arroz, frijoles y otros alimentos, siempre que exista una adecuada planificación del tiempo de cocción.

La experiencia demuestra el potencial de las cocinas solares como una alternativa sostenible para el ahorro de energía, especialmente en contextos donde el acceso a combustibles o a la electricidad es limitado.

Convencida de su utilidad, Betty Correa puso a disposición de otras personas la información necesaria para fabricar este tipo de equipos, con el propósito de que más familias puedan beneficiarse de una solución práctica, económica y respetuosa con el medio ambiente.

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